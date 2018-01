?Popó?, no ringue, oito meses depois ?Miami, 29 de setembro: o combate do século.? É um exagero na página oficial do pugilista Acelino ?Popó? Freitas na Internet, sobre a luta contra Alfred Kotey, de Gana, marcada para sábado, no Miccosukee Indian Gaming, em Miami. A luta é um recurso para o brasileiro voltar à ativa e treinar para o esperado combate contra o cubano Joel Casamayor ? este sim, valendo a unificação dos cinturões dos superpenas da Organização Mundial de Boxe (Popó) e da Associação Mundial de Boxe (Casamayor). Leia mais no Jornal da Tarde