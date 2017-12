Popó nocauteia Barrios no 12º assalto O boxeador brasileiro Acelino Popó Freitas manteve os cinturões mundiais da Associação Mundial de Boxe (AMB) e Organização Mundial de Boxe (OMB), nesta madrugada de domingo, em Miami, ao derrotar, por nocaute técnico, no 12º assalto, o argentino Jorge ?La Hiena? Barrios. A luta foi paralisada pelo árbitro Jorge Alonso aos 50 segundos do último round.