Popó participa de rali no Nordeste O pugilista Acelino Popó Freitas vai disputar o Rali Piocerá, entre os dias 25 e 30, com largada em Teresina (Piauí), passando por Maranhão e chegada prevista para a praia do Morro Branco, em Beberibe, Ceará. Serão percorridos mais de 1.400 km de trilhas no sertão nordestino. Popó, de 29 anos, ex-campeão mundial dos superpenas e leves, foi inscrito na categoria estreante dos carros 4x4. Outras cinco categorias serão disputadas: 4x2, motos, quadriciclo, mountain bike e trekking.