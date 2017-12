Popó pede ajuda a Prefeitura e Estado A luta de 11 de dezembro, no Ibirapuera, contra o argentino Fernando David Saucedo, será a última antes de Acelino "Popó" Freitas tentar voltar a ser campeão mundial. Essa é a única motivação do lutador baiano para o duelo dos leves. Popó não aprova o adversário, está chateado com os políticos e empresários que não apóiam suas lutas, e não gostaria que o combate fosse pelo sistema pay-per-view - "pague-para-ver". "É uma vergonha. O Brasil desvaloriza o esporte. Não acredito que não conseguimos arrumar patrocinadores. Peço à prefeitura e ao governo de São Paulo que me ajudem", disse o lutador, que está em San Antonio, no Texas, treinando há um mês. David Saucedo foi confirmado como adversário após o fracasso nas negociações com o bielo-russo Yuri Romanov e o polonês Matt Zeghan. O argentino tem 21 lutas - três derrotas, dois empates e 16 vitórias, sem nenhum nocaute. "Não estou menosprezando o Saucedo, mas venho de combates duros com (Diego) Corrales, (Arthur) Grigorian, (Joel) Casamayor. Claro que Saucedo pode não ter pegada e mesmo assim surpreender. O combate pode ser mais perigoso por isso", afirmou o pugilista, que está fazendo dez roundes de luvas todo dia com o sparring Rocky Juarez, primeiro no ranking dos leves do Conselho Mundial de Boxe. Popó não gostou quando soube que a transmissão da luta seria pay-per-view. "O boxe é do povão. Muita gente veio falar comigo e disse que só perdi para o Corrales porque a luta foi pay-per-view e pouca gente viu." A luta com Saucedo servirá de preparação para o ex-campeão mundial dos superpenas e leves, que deverá desafiar o norte-americano Juan Díaz, dono do cinturão mundial dos leves pela Federação Internacional de Boxe, em abril, nos Estados Unidos. "Ele (Díaz) já aceitou o desafiou", afirmou Popó, que tem mais três anos de contrato com o empresário norte-americano Arthur Pelullo. Para a luta do próximo dia 11, Popó pretendia desembarcar em São Paulo no dia 4, mas antecipou a chegada para o dia 2. "Terei de fazer escala em Dallas e Miami. Vai ser cansativo e por isso quero ter mais dois dias de descanso", afirmou o pugilista que, para promover o evento, pretende realizar treinamentos no centro da cidade. Um grande motivo para Popó se alegrar: sua mulher Eliana está fazendo tratamento para engravidar. "Será o meu sexto filho", conta o pugilista.