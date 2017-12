Popó: "Penduro as luvas daqui a 2 anos" A carreira do boxeador Acelino "Popó" Freitas já tem data para terminar. "Penduro as luvas daqui a dois anos, com 40 lutas, invicto, depois de vencer Floyd Mayweather (atual campeão dos leves pelo Conselho Mundial de Boxe)", avisou o campeão mundial. Esta é a previsão do pugilista baiano, que viaja nesta quinta-feira para os Estados Unidos. Ele desembarca sexta em Miami, onde será homenageado pela Organização Mundial de Boxe. Popó, de 28 anos, foi eleito o melhor lutador de 2003 e seu combate de agosto, diante do argentino Jorge "La Hiena" Barrios, quando venceu por nocaute no 12º assalto, foi apontado como o melhor do ano. Na segunda-feira, o pugilista brasileiro, que soma 34 vitórias (31 nocautes) na carreira, vai para Palm Springs, onde inicia os treinamentos para desafiar Artur Grigorian, do Usbequistão, campeão dos leves da OMB, no dia 3 de janeiro. O local do duelo ainda não está definido, mas pode ser em Miami ou Las Vegas. Popó esteve terça-feira na sede da Rede Globo, onde gravou programas-piloto para o quadro Boxe Espetacular, que estréia em janeiro, aos domingos, como parte do Esporte Espetacular. O programete terá em torno de dez minutos e vai reviver grandes momentos do boxe, como as lutas de Popó, filmes e duelos históricos. O boxeador falou de sua preparação para lutar entre os leves, do futuro duelo com Mayweather e dos planos para depois que abandonar o boxe. Agência Estado - Como está sendo sua preparação para lutar entre os leves? Popó - É praticamente a mesma de antes. A diferença é que agora vou perder menos peso durante os treinamentos. Normalmente, peso uns 69 quilos. Não vou precisar perder dez para lutar como superpena. Chegando nos 61,200 dos leves estará bom. AE - Você pensa em subir para a categoria dos meio-médios-ligeiros? Popó - Não. Paro nos leves. Sou pequeno demais para lutar entre os meio-médios-ligeiros (mede 1,68 metro). AE - Nem se surgir uma proposta de US$ 2 milhões? Popó - Olha, US$ 2 milhões não pagam minha saúde. Daqui a dois anos paro de lutar. AE - Aos 30 anos? Popó - É. Quero fazer mais seis lutas, chegar às 40 vitórias e pendurar as luvas invicto. AE - Já tem planos para o futuro? Popó - Quero trabalhar com televisão. Apresentar programas. Fazer um trabalho social, cuidar da minha família... AE - E o Floyd Mayweather? Popó - Esta luta vai sair. Acho que no ano que vem a gente vai se encontrar. Será a vitória mais importante da minha carreira. Aí poderei largar o boxe tranqüilo.