Popó pode reativar boxe no Corinthians Popó, campeão mundial dos superpenas, quer trazer a "Mão de Pedra", sua academia de boxe amador, de Salvador para São Paulo. A intenção é montar uma parceria com o Corinthians, que teria interesse em reativar seu departamento de boxe. O assunto está sendo tratado por Nílton Freitas, irmão do campeão e técnico na academia. Nílton está em São Paulo há um mês, mas não conseguiu falar com a diretoria do Corinthians. Para isso, está pedindo a ajuda de um velho conhecido. "Estou procurando o Vampeta para que ele me coloque em contato com o pessoal do Corinthians, mas acho que ele trocou o número do telefone. Não consigo contato. Preciso de ajuda." Leia mais no Jornal da Tarde