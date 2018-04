Popó poderá dar revanche a Casamayor Os dirigentes da Associação Mundial de Boxe (AMB) vão analisar nos próximos dias o teipe do combate entre o brasileiro Acelino Popó Freitas e o cubano Joel Casamayor. Se os diretores da entidade concordarem com as reclamações do lutador de Cuba, uma revanche poderá ser imposta. Popó venceu por pontos, sábado, em Las Vegas, em decisão unânime dos jurados (114 a 112), mas Casamayor está tendo como base vários críticos dos Estados Unidos que o apontaram como vencedor. A Associated Press, por exemplo, anotou 115 a 111 para o cubano. Popó afirmou logo depois o combate que não daria revanche imediata para Casamayor. ?Um tira-teima imediato entre estes dois maravilhosos campeões seria de grande interesse para o boxe e para seus fãs?, afirmou o presidente da America Presents, Mat Tinley, empresa que cuida da carreira de Casamayor. ?Poderia ser criada uma grande rivalidade.? Popó está na Bahia, onde pretende descansar um mês. O pugilista brasileiro disse que só quer voltar aos ringues em junho.