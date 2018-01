Popó prepara volta aos ringues em abril Acelino Popó Freitas prepara seu retorno. Afastado dos ringues desde julho, o ex-campeão mundial dos superpenas e dos leves planeja disputar o título mundial da Organização Mundial de Boxe (OMB), em abril ? dia 22 ou 29 ?, no ringue do Foxwoods Cassino, em Mashantucket, Connecticut. Popó ainda não sabe o adversário. ?Quero acertar tudo esta semana para iniciar os treinamentos?, disse o lutador baiano, de 30 anos, que está nos Estados Unidos para acompanhar o combate de Sertão e também para se reunir com o empresário Arthur Pelullo. A OMB vai destituir o norte-americano Diego Corrales do título dos leves da entidade, que considera obrigatória uma luta diante de Popó. Corrales, que venceu o brasileiro por nocaute no décimo assalto, em 2004, preferiu, por questão financeira, fazer duas lutas seguidas contra o mexicano Jose Luis Castillo. Um terceiro duelo estava marcado para 4 de fevereiro, mas foi cancelado por causa de uma contusão de Corrales. Com o título vago, Popó - que é o primeiro do ranking - teria a oportunidade de enfrentar um adversário que esteja entre os dez primeiros colocados. A opção que parece mais certa é a de que Zahir Raheem, integrante da seleção norte-americana na Olimpíada de Atenas, em 1996, seja o oponente de Popó. Raheem, de 29 anos, é o terceiro do ranking da OMB. Ele obteve importante vitória em setembro ao vencer por pontos o badalado mexicano Eric Morales. O cartel de Raheem soma 28 lutas. São 27 vitórias (16 nocautes) e apenas uma derrota. Outra alternativa seria o mexicano Julio Diaz, décimo pela OMB, preferido de Popó. ?Ele participou de muitos treinos preparatórios de meus combates. O conheço muito bem e sei o caminho correto para derrotá-lo?, disse Popó. Diaz, de 26 anos, nunca foi campeão e perdeu três vezes em 35 lutas. Popó planeja iniciar os treinamentos no início de fevereiro. ?Desta vez, deverei treinar na Flórida ou em Porto Rico para fugir do frio norte-americano?, disse o ex-campeão mundial, que, normalmente faz sua preparação na Califórnia. O próximo combate de Popó deverá ser transmitido pelo sistema pay-per-view da Globosat, empresa com a qual o pugilista possui um compromisso verbal. Segundo fontes da Rede Globo, não existe a possibilidade do duelo ser transmitido em canal aberto. Social - Popó segue seu trabalho social por diversas cidades do país. Semana passada, o pugilista esteve em Vitória, no Espírito Santo. Em dezembro, o ex-campeão visitou Porto Seguro. No campo empresarial, Popó, juntamente com o assessor Josafá Santos, segue organizando o Boxe Brasil, evento que apóia e procura descobrir novos talentos para o boxe brasileiro. O Boxe Brasil, que inicialmente foi projetado para ser transmitido pelo canal SporTV, passou pela Bandeirantes e ultimamente não tem cobertura de TV, já está em sua quinta edição.