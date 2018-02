Popó promete dois títulos em 2005 Acelino ?Popó? Freitas desembarcou na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos motivado para conquistar dois títulos mundiais em 2005. Mas antes disso, o pugilista baiano, que treinou dois meses em San Antonio, Texas (Estados Unidos), terá de superar o argentino Fernando David Saucedo, dia 11, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Será a primeira luta de Popó desde a derrota para o norte-americano Diego Corrales, em agosto. O pugilista baiano anunciou que, caso vença Saucedo, tem garantido pelo empresário Artur Pellulo a possibilidade de disputar o título mundial dos leves pela Federação Internacional de Boxe contra o norte-americano Julio Diaz, em abril ou maio. "Depois quero também o cinturão do Conselho (Mundial de Boxe) ainda em 2005", avisou. Para dia 11, Popó disse que "pretende dar um espetáculo" para o público paulista. "Nunca me preparei tão bem", afirmou o pugilista, que teve entre seus sparrings o mexicano Rocky Juarez, primeiro colocado no ranking do CMB. "Desta vez fiquei focado apenas no treino. Minha mãe, mulher, todos ficaram aqui no Brasil. Estou pronto para vencer qualquer um." Popó disse estar mais veloz e com maior precisão nos golpes. "Aumentei o trabalho com corridas curtas para explosão muscular e também me dediquei mais à musculação", contou. "Não prometo nocaute, apesar dos pedidos de muitos torcedores, que, por e-mail, me alertam para a rivalidade entre Brasil e Argentina." O ex-campeão mundial dos superpenas e dos leves admitiu que, pela primeira vez na carreira, não tem nenhuma informação do adversário. "Quem achar que ele (Saucedo) é fraco, pode entrar no ringue no meu lugar", brincou Popó. O argentino soma 16 vitórias, 3 derrotas e um empate, mas nunca venceu por nocaute. O porto-riquenho Oscar Suarez, técnico de Popó, também desconhece Saucedo. "Mas sei que não existem boxeadores argentinos fáceis de vencer", lembrou. Esta será a última luta de Popó sob contrato com o canal de TV norte-americano Showtime. No provável combate do primeiro semestre do ano que vem com Julio Diaz, o brasileiro já tem acertado um compromisso com a HBO.