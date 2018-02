Popó promete virar empresário de boxe O pugilista Acelino ?Popó? Freitas vai iniciar a carreira de empresário em 2005, mas sem deixar os ringues. O ex-campeão mundial dos superpenas e dos leves, que luta sábado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, contra o argentino Fernando David Saucedo, quer revelar novos talentos para o boxe nacional. "Preciso aproveitar que ainda estou na mídia para ajudar o boxe, que tanto me deu na vida", afirmou Popó. "Não quero ganhar dinheiro com isso. Quero apenas dar uma oportunidade para garotos carentes." Popó negocia parcerias com canais de televisão que possam transmitir os eventos, que deverão ser na Bahia ou em Goiânia. A intenção é fazer programas semanais. "Tenho três lutadores com potencial, que farão ótimas lutas", revelou. Um deles é o meio-médio-ligeiro Luciano Silva, que vai lutar numa das preliminares de sábado. Além de novos lutadores, Popó poderá trazer pugilistas do exterior, orientados pelo técnico porto-riquenho Oscar Suarez, que, ao lado de Ulisses Pereira, comanda os treinamentos do brasileiro. Ele treina o ex-campeão Johnny Tapia e o peso pesado Fres Oquendo, entre outros. Popó esteve na terça-feira à noite no ginásio do Baby Barioni assistindo à vitória de George Arias, por nocaute no terceiro assalto, diante de Daniel Frank, valendo o título brasileiro dos pesados. Animado, com os quase dois mil torcedores no Baby Barioni, Popó aproveitou para brincar com o possível resultado da sua luta. "Vou arrancar a cabeça do argentino", avisou. Sério, o brasileiro disse que sabe da pressão que existe para que o nocaute seja rápido, mas também admitiu estar mais preocupado "apenas" com a vitória. Frente a frente - Popó e Saucedo se encontram nesta quinta-feira, ao meio-dia, no Hotel Meliá Mofarrej, para a última entrevista coletiva antes da luta. Na sexta será a vez da pesagem dos pugilistas. Oito combates estão programados para sábado. Além de Popó, os destaques são o peso pena Valdemir Pereira e o cruzador Laudelino Barros.