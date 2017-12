Popó promove o boxe em São Paulo O campeão mundial dos superpenas Acelino ?Popó? Freitas vai emprestar seu nome para ajudar a carreira de dois promissores lutadores brasileiros. Hoje, no ginásio Milton Feijão, em São Caetano do Sul, às 21h, ele participa de um evento que terá outros dois combates. Primeiro, o leve Juliano Ramos vai enfrentar o veterano Manoel da Cruz. Depois, o pena Valdemir Pereira, o ?Sertão?, luta contra o argentino Sergio Rodrigues. No final, acontece o show com Popó. Ele vai fazer uma demonstração de como são feitos os seus treinamentos e depois disputará nove assaltos, três contra cada um de seus sparrings. O ingresso custa R$ 5 e o dinheiro arrecadado será doado para o Fundo de Solidariedade de São Caetano do Sul. Leia mais no Jornal da Tarde