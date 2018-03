Popó: quase tudo certo com o HBO Quase tudo certo entre o boxeador brasileiro Acelino ?Popó? Freitas e o canal norte-americano HBO. Resta apenas o pugilista decidir se quer um contrato luta-a-luta ou aceita um compromisso temporário com a principal emissora de boxe dos Estados Unidos. Popó deve retornar ao ringue dia 26 de junho. O mexicano Javier Jauregui, campeão dos leves pela Federação Internacional de Boxe (FIB), e o norte-americano Diego Corrales, dono do cinturão dos superpenas pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB) surgem como os principais candidatos a próximo adversário do brasileiro. O empresário Arthur Pellullo, que cuida da carreira de Popó, deve anunciar nos próximos dias a opção escolhida pelo campeão dos leves pela Organização Mundial de Boxe (OMB). Existe a possibilidade deste próximo combate ser no Brasil, pois isto se trata de um velho sonho do lutador brasileiro. Popó ainda deve lutar em setembro ou outubro. Empresário - Popó está organizando uma noitada em Goiânia, dia 17, quando pretende colocar em ação alguns lutadores dos quais é ?padrinho?. O pugilista procura uma parceria com uma TV. Ele também inaugura nos próximos dias uma academia em Salvador, cujo evento deverá ter a presença dos campeões Éder Jofre, Miguel de Oliveira e Adílson ?Maguila? Rodrigues.