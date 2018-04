Popó quer revanche em 2005 "Não pense que vou sair perdendo essa. Quero a revanche com Corrales e vou vencer", avisa Popó. É com esta determinação que o pugilista brasileiro enfrenta os treinamentos em Salvador e se prepara para dia 20 de outubro viajar aos Estados Unidos, onde pretende aprimorar a forma física e técnica para o primeiro combate após perder o título mundial dos leves da Organização Mundial de Boxe para o norte-americano Diego Corrales, por nocaute, no nono assalto, dia 7 de agosto. Popó está recuperado do período de estresse do qual foi vítima logo após a derrota para Corrales, quando chegou a ficar internado alguns dias em um hospital em Salvador. "Aquilo foi só cansaço. Sinto-me forte de novo", disse o pugilista, que volta ao ringue dia 11 de dezembro, no Ibirapuera, em São Paulo. O adversário ainda não está definido, mas deve ser um argentino. Duelo poderá valer por um título intercontinental. "O Pellullo (Artur Pellullo, seu empresário) só vai anunciar o nome do lutador um mês antes da luta", disse Popó, que tem apoio financeiro do governo de Goiás e da empresa Celg (Companhia Energética de Goiás). A programação da noitada também não está definida, mas é esperada a presença de Juliano Ramos, Laudelino de Barros e Valdemir dos Santos. Pellullo ainda busca patrocinadores e negocia com a TV Globo a transmissão do evento. Existe a possibilidade de o combate ser colocado no sistema pay-per-view, como ocorreu no duelo contra Corrales. Pellullo chega quarta-feira a São Paulo, quando vai se reunir com a diretoria da Rede Globo e manter contato com possíveis patrocinadores.