Popó recebe cinturão de supercampeão O pugilista baiano Acelino ?Popó? Freitas recebeu nesta sexta-feira, em San Juan, Porto Rico, o título de ?Supercampeão? da Organização Mundial de Boxe (OMB). Para chegar a esse título, o boxeador precisa defender seu título mundial com sucesso por dez vezes, como fez o brasileiro. Além disso, deve dedicar-se a atividades beneficentes e não pode se envolver em atividades ilegais. "O importante deste cinturão é o que ele significa, que o portador é uma pessoal exemplar. Será membro honorário a vida toda da OMB", disse presidente da OMB, Francisco Valcárcel. "Estou muito feliz por este reconhecimento. Este cinturão não é para o Popó, mas para todo o mundo do boxe", disse o brasileiro, campeão mundial superpena da OMB e também pela Associação Mundial de Boxe (AMB). Popó defendeu o título de superpena da OMB pela décima vez no dia 9 de agosto, quando derrotou o argentino Jorge Barrios, por nocaute técnico no 12º assalto.