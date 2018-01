Popó reinicia treinos em Salvador O campeão mundial dos superpenas pela Associação Mundial de Boxe (AMB) e pela Organização Mundial de Boxe (OMB), Acelino ?Popó? Freitas, reiniciou seus treinos nesta terça-feira, em Salvador, para a luta contra o nigeriano Daniel Attah. O combate está marcado para o dia 3 de agosto, no Dodge Theater, em Phoenix (Arizona), nos Estados Unidos. Será a primeira luta de Popó após a conquista do cinturão da AMB, em janeiro, quando venceu por pontos o cubano Joel Casamayor. Por não ter nocauteado o seu último adversário, o pugilista baiano diz estar louco para derrubar Attah. "Luta de boxe sem nocaute é o mesmo que futebol sem gol, não tem graça", comparou o campeão. "Vamos viajar no dia 5 de junho para o Arizona, dois meses antes da luta, pois, nesse época do ano nos Estados Unidos faz muito calor e preciso me adaptar", revelou Popó. Enquanto não viaja, ele vai treinar na sua academia em Salvador, sob a orientação do técnico Ulisses Pereira. "Popó já teve a folga necessária e se programou para começarmos o trabalho de preparação agora", explicou o treinador. Segundo Ulisses Pereira, nos primeiros dias ele fará um "trabalho de base" com o pugilista, para depois, entre o final de junho e o inicio de julho, aumentar a intensidade dos treinos. O combate com Attah, que tem um cartel de 20 vitórias em 20 lutas, sendo 8 por nocaute, será o primeiro em que Popó colocará o cinturão da AMB em disputa e o oitavo pela OMB. O pugilista baiano venceu as 31 lutas que fez como profissional, sendo 29 por nocaute.