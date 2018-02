Popó retorna ao ringue dia 28 de abril, contra David Diaz A volta de Acelino ´Popó´ Freitas aos ringues já está definida: será no dia 28 de abril, contra o americano David Diaz, valendo o título de campeão mundial do Conselho Mundial de Boxe (CMB). Diaz será o desafiante no lugar do cubano Joel Casamayor, que não aceitou o desafio por divergências financeiras. O local da luta ainda não foi divulgado pelos organizadores, mas será nos Estados Unidos, já que um dos patrocinadores é a emissora de televisão HBO. Aos 30 anos, Popó é o campeão mundial da categoria leve pela Organização Mundial de Boxe (OMB) e lutará pela unificação. Nesta semana, com a confirmação do desafio, o pugilista baiano retomou a rotina de treinamentos intensivos com o técnico Ulysses Pereira. Em sua carreira, Popó - que chegou a anunciar sua aposentadoria no fim do ano passado - acumula 38 vitórias, sendo 32 por nocaute, e uma derrotas. Diaz, por outro lado, tem um cartel de 32 vitórias (17 por nocaute), uma derrota e um empate.