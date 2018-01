Popó retruca provocações de Don King, empresário de Diaz Acelino Popó Freitas teve na quinta-feira o primeiro round disputado antes da unificação do título dos leves marcada para este sábado no ringue do Foxwoods Casino, em Mashantucket, Connecticut. E seu adversário não foi o norte-americano Juan Diaz, mas Don King. O pugilista brasileiro não suportou as provocações do empresário, que, por cuidar da carreira de Diaz, não se conteve, como de costume, e enalteceu as virtudes de seu pupilo durante a entrevista coletiva. "Sempre vi Don King formar campeões, mas nunca o vi ajudar as pessoas que precisam", disparou Popó. "Gostaria que ele doasse seu blusão para o Instituto Acelino Popó Freitas para que fosse leiloado." A jaqueta jeans é famosa por carregar emblemas do empresário, a bandeira dos Estados Unidos e muitos buttons. Don King soltou a gargalhada costumeira. "Isso para mim significa um não", disse Popó, sem esperar a tradução de Oscar Suarez, seu técnico. "Botar o dinheiro no bolso é fácil. Ajudar os outros é que é difícil", completou o brasileiro. Don King não se abateu e gritou: "Viva Popó, viva Popó. Bravo, bravo..." Visivelmente nervoso, Popó disse: "Deus está olhando por você, Don King", que, mais uma vez, respondeu com gargalhadas. E Popó continuou ao microfone. "Em Nova York, Don King me propôs mais dinheiro. Os maiores campeões do mundo se perderam por causa do dinheiro. Comigo não será assim. Luto porque gosto, luto para ajudar minha família. Luto por meus ideais e projetos sociais. Luto para tornar meu país melhor no boxe." E prometeu: "Vim para buscar o quinto título. E vocês vão ver. Tenho certeza de que serei campeão do mundo mais uma vez." Don King apenas sorriu e agitou a pequena bandeira do Brasil, que carregou durante toda a entrevista coletiva, ao lado da mexicana, norte-americana, porto-riquenha e canadense. Inclusive, antes de a entrevista começar, Don King perguntou ao representante do Foxwoods Casino: "Esta é a bandeira do Brasil?" E ele acertou. Julio Diaz chama Popó de medroso O norte-americano Julio Diaz, campeão mundial pela Federação Internacional de Boxe (FIB), também irritou Popó por ter feito pesadas críticas ao pugilista brasileiro. "Juan Diaz vai vencer a luta no sábado. Popó não tem coração e Diaz vai soltar um milhão de golpes em cima dele", declarou o polêmico lutador dos Estados Unidos, que por vários meses treinou com o lutador brasileiro. Julio tem interesse direto no combate deste sábado. Poderá enfrentar o vencedor para buscar a unificação do título mundial. "Ele (Julio) está falando isso apenas para se promover. Popó não acredita nessas provocações. Não acredita que elas sejam sérias", comentou Josafá Santos, sócio de Popó na empresa Boxe Brasil. O norte-americano acrescentou, ainda, que Popó é medroso, porque, depois de ter anunciado a aposentadoria, preferiu lutar com Juan Diaz a enfrentá-lo.