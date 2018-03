Popó revela que irá se separar de Eliana Os problemas fora do ringue continuam a perseguir o pugilista Acelino ?Popó? Freitas. O campeão mundial dos superpenas pela Organização Mundial de Boxe (OMB) e Associação Mundial de Boxe (AMB) confirmou nesta quarta-feira que está se separando da empresária Eliana Guimarães. Os dois estavam casados desde maio de 2001. Há um mês, após uma briga do casal, Popó saiu de casa e passou uma temporada morando com amigos em Goiás - mas já está de volta a Salvador. Eliana deixou o Brasil desde aquela época e ainda não teria retornado. Logo depois do casamento, Popó chegou a fazer uma tatuagem com a imagem de Eliana, como prova de seu amor por ela. A empresária passou, então, a gerenciar a carreira do principal pugilista brasileiro. Atribui-se a ela, inclusive, o rompimento de Popó com seu antigo treinador e empresário, Luiz Doréa, em 2000. Há alguns meses, Popó perdeu o pai, Nijalma Freitas, o grande incentivador de sua carreira. Mesmo assim, o pugilista conseguiu se superar dentro do ringue e manteve a invencibilidade. Sua próxima luta é contra o argentino Jorge Barrios, agosto, nos Estados Unidos.