Popó revela que traía a mulher O tricampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas admitiu nesta terça-feira ao participar de uma entrevista ao vivo do programa Bahia Meio-Dia, noticiário da TV Bahia (Globo) que traiu a mulher, Eliane Guimarães e por isso eles se separaram em 2001. Ele fez essa surpreendente declaração para explicar que depois de ter se tornado evangélico mudou de vida e agora a única mulher que existe no mundo para ele é Eliane, que o perdoou. "Eu era um prostituto, traía minha mulher todo dia e quando ela descobriu nós nos separamos", admitiu Popó, garantindo que isso "acabou". Ex-católico, o pugilista disse que ao passar a crer verdadeiramente em Deus, procurou mudar seu comportamento. "Creio em Deus de uma forma que passei a respeitar minha mulher, sem xingá-la mais, sem ir para a noite como fazia, enfim procurei ter uma paz espiritual em minha casa". Popó se disse muito feliz com Eliane que está grávida e deve dar a luz este ano ao primeiro filho do casal. O nome ele já escolheu, será Acelino Popó Guimarães.