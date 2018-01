Popó sai feliz após a pesagem oficial da luta Acelino Popó Freitas saiu feliz da vida após a pesagem oficial para a luta deste sábado, contra o norte-americano Zahir Raheem, na cidade Mashantucket, nos Estados Unidos. Os dois pugilistas registraram o mesmo peso, 61,235 kg, o máximo permitido na categoria do leves. Popó e Zahir Raheem disputam o título mundial dos pesos leves, versão Organização Mundial de Boxe, que está vago. A RedeTV transmite ao vivo o combate, a partir das 23h15 deste sábado (pelo horário de Brasília). Depois da pesagem oficial, Popó bebeu duas garrafas de isotônico Gatorade, para se recuperar do desgaste que é dar o peso. E foi direto almoçar, apesar de já estar no final da tarde em Mashantucket. "Mas não vou exagerar. É só frango e salada", avisou o pugilista brasileiro. Confiante na disputa do título, Popó reservou uma surpresa para os amantes brasileiros do boxe. ?Mandei fazer um calção novo, especial, verde, com a bandeira do Brasil?, contou o pugilista, que vai tentar resgatar o título que foi seu de janeiro de 2004 até agosto do mesmo ano, quando perdeu para o norte-americano Diego Corrales, por nocaute, no décimo assalto - sua única derrota em 38 combates na carreira profissional.