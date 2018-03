Popó se casa mas não pára de treinar O charme da empresária Eliane Guimarães conseguiu "dobrar" Acelino "Popó" Freitas, campeão dos superpenas versão Organização Mundial de Boxe. Ambos casaram-se nesta quinta-feira à noite, em Salvador, e estão em lua-de-mel na Costa do Sauípe, litoral norte da capital da Bahia. A cerimônia civil foi simples, rápida, discreta e ocorreu no apartamento de Eliane, no edifício Aquarius Residence, no bairro de Pituba, orla marítima de Salvador. Um grupo de 60 amigos e parentes do casal acompanhou a união, por volta das 19 horas. Depois, todos comemoraram com bolo e champanha. Repórteres ficaram do lado de fora e os noivos só permitiram que fossem tiradas algumas fotos. Popó e Eliane estiveram a ponto de cancelar o casamento, no início do mês, depois de uma crise no relacionamento. O abalo sentimental por pouco não levou o campeão à lona. O astro brasileiro chegou a cancelar a luta com o húngaro Lazlo Bognar, marcada para o dia 5, em Minnesota (EUA). Na época, Popó justificou a desistência da viagem aos Estados Unidos com a alegação de que não tinha condições psicológicas adequadas para honrar o compromisso. E precisou de muito jogo de cintura para convencer os organizadores a lhe darem nova oportunidade. Desta vez, o desafio será maior e está marcado para 14 de julho, quando Popó enfrentará o cubano Joel Casamayor, campeão pela Associação Mundial de Boxe. O confronto servirá para a unificação dos títulos das duas entidades. Popó não quer descuidar da forma. Por isso, promete treinar a partir desta sexta-feira, já no primeiro dia de lua-de-mel. Para que não veja sua programação comprometida, pediu que fosse instalada uma academia de boxe no hotel em que ficará hospedado. Depois da luta com o cubano, Popó e Eliane casam-se no religioso. A cerimônia será em 24 de julho e o casal promete uma grande festa.