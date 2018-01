Popó se reconcilia com treinador Durou apenas 15 dias o desentendimento entre o campeão mundial dos superpenas, Acelino Popó Freitas, e seus empresários da Oficina de Idéias, entre os quais o treinador Luís Dórea. Eles se reconciliaram ontem, numa churrascaria em Salvador. Uma pessoa do círculo do campeão foi "sacrificada: a noiva Eliana Guimarães, com quem Popó pretendia se casar e rompeu o relacionamento. Ela teria sido o pivô da briga ao alertar Popó de que ele estaria ganhando muito pouco, 25% do que arrecadava nos contratos publicitários e bolsas das lutas. Os outros 75% ficavam com a Oficina de Idéias e o treinador Dórea. Popó chegou a declarar que pretendia mudar a mãe do Bairro de Casa Nova somente para não ter de passar pela frente da academia de Dórea. Disse que não perdoava o amigo de longa data por permitir que ganhasse tão pouco, embora fosse campeão mundial (versão da Organização Mundial de Box). O lutador, que pensou até em abandonar a carreira, chegou a anunciar que o empresário mexicano Ricardo Maldonado, organizador das suas lutas internacionais, assumiria o gerenciamento da sua carreira. Tudo foi esquecido após a reconciliação. Popó assinou um novo contrato com a Oficina de Idéias, valendo até 2004, e agora vai receber um percentual de 50% da arrecadação de suas lutas e publicidade. Por outro lado, o contrato assinado com Maldonado após o rompimento com a empresa baiana, será revisto. Segunda-feira, o lutador viaja com Dórea para os Estados Unidos, onde treinará em Los Angeles, visando a luta contra o húngaro Lozno Bognar, valendo o cinturão de campeão dos superpenas pela OMB, a ser realizada no dia 5 de maio, provavelmente em Las Vegas. O combate é preparatório para a luta de Popó contra o cubano Joel Casamayor, campeão da versão Associação Mundial de Boxe, marcada para 14 de julho, valendo a unificação do título.