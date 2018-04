Popó só deve receber alta na quinta Os médicos do Hospital Aliança, de Salvador, que cuidam do pugilista Acelino Popó Freitas recomendaram que ele permaneça internado por precaução até quinta-feira (19). Depois de perder para o norte-americano Diego Corrales no dia 7, Popó deu entrada na madrugada de domingo (15) no hospital sentindo fortes dores na cabeça e no estômago e receberia alta hoje. Ele se submeteu a vários exames na cabeça e nada foi constatado, mas alegando que Popó precisaria se submeter a exames complementares os médicos recomendaram uma permanência maior no hospital. De acordo com o último boletim médico, o pugilista encontra-se em bom estado, mantém-se ativo e bem-humorado.