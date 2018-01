Popó tem novo treinador O técnico da seleção brasileira de boxe, Ulysses Pereira, é o novo treinador de Acelino Popó Freitas. Ele substituirá Luiz Dórea, que acompanhava o lutador desde o inicio da carreira. Popó, que brigou com Dórea e os empresários Ruy Pontes e Ricardo Maldonado, que gerenciavam sua carreira, fez o anuncio na manhã desta quarta-feira na capital baiana e logo depois entrou no ringue da Academia Mão de Pedra para treinar com o novo técnico. Popó tem treinado quatro horas por dia enquanto aguarda a definição da luta contra o cubano Joel Casamayor pela unificação do cinturão dos superpenas. Popó é campeão mundial dos superpenas pela Organização Mundial de Boxe (OMB). O combate que seria realizado este mês foi adiado em função do rompimento de Popó com o empresário mexicano Ricardo Maldonado. O novo empresário do lutador baiano, o americano Arthur Pellulo, tenta remarcar o combate com Casamayor para setembro, mas o futuro profissional de Popó é incerto. Ele está preocupado nesses dias com o casamento religioso com a mulher Eliana Guimarães. O evento será realizado no sábado às 20 horas na casa de eventos Cerimonial Mary Louise. Os dois se casarão numa cerimônia batista, religião de Eliana.