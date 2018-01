Popó treina e lança projeto social em Goiânia O campeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas, se prepara em Goiânia para defender o título mundial de superpenas, nas versões AMB (Associação Mundial de Boxe) e OMB (Organização Mundial de Boxe), contra o desafiante Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios, no mês de agosto em Miami (EUA). O pugilista, de 27 anos, se mudou para a cidade há três semanas juntamente com 13 pessoas. Entre elas quatro sparrings, dois irmãos, sua mãe dona Zuleica Freitas, o técnico Ulysses Pereira, a cozinheira Márcia Santos e seguranças. "Aluguei um apartamento na avenida 85 onde cabe quase todo mundo", disse o lutador, que embarca para os EUA na semana que vem, visando intensificar a preparação final para defesa dos dois títulos. Por enquanto ele está treinando cerca de duas horas por dia (40 minutos pela manhã). A partir de quinta-feira, Popó passa a treinar no ginásio Rio Vermelho com cobrança de ingresso, que é um quilo de alimento a ser doado ao programa "Fome Zero". Além de treinar, o boxeador também está atento aos detalhes sobre a luta contra La Hiena. Pretendia, por exemplo, entrar no ringue ao som da música de Moares Moreira, que fala de "Seu Babinha, o pai de Popó". Como não recebeu autorização do cantor, vai se restringir aos acordes do Hino Nacional. O campeão, que escolheu Goiânia a partir de uma pesquisa de mercado ("descobri que não havia academias de boxe na cidade"), agora muda de rumo. Ele montou a Escola de Cidadania Popó, onde vai ajudar um grupo inicial de 40 adolescentes infratores, com idades variando entre os 13 e os 18 anos, a serem reintegrados à sociedade. A academia se localiza no Setor Oeste, um bairro nobre de Goiânia. "O meu objetivo é atender até 200 meninos, em dois turnos (manhã e noite)", afirmou Popó, que na semana passada firmou um convênio com o Governo de Goiás: Ele dá o treinamento esportivo e uniforme aos jovens, o Estado banca a alimentação e o transporte. Os menores foram apreendidos ao praticarem crimes diversos, ou são vítimas de abusos, negligência e maus tratos. Uma parte deles trabalha como engraxate, nas ruas de Goiânia. Outros vivem sob liberdade vigiada, por terem cometido delitos graves, ou porque são reincidentes. "Estou felicíssima com a adesão do Popó ao nosso programa", disse a superintendente Lucia Dora, da secretaria de Cidadania e Trabalho do governo. "É uma experiência inédita", disse ela. Dona Zuleica, a mãe de Popó, também vive a expectativa de uma nova experiência. Pela primeira vez ela viajará ao exterior. Além do coração disparado, ela levará na bagagem uma preocupação especial: "O Popó come de tudo", diz ela. "Mas ele gosta mesmo é de feijoada que eu só poderei fazer na volta, quando retornar ao Brasil", explicou.