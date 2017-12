Popó treina na expectativa para a luta com Casamayor A luta contra o cubano Joel Casamayor ainda não está confirmada, mas Acelino Popó Freitas já está treinando para voltar aos ringues. O pugilista brasileiro começou a preparação na última segunda-feira, em Salvador, para o combate que deve ser marcado para abril de 2007. No provável combate contra Casamayor, Popó poderá conquistar o título dos leves pelo Conselho Mundial de Boxe. Foi por esse motivo que o brasileiro resolveu desistir da aposentadoria, anunciada no começo de outubro, e voltar para uma última luta. Popó já enfrentou Casamayor, quando os dois estavam na categoria dos superpenas. Foi em janeiro de 2002, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e o brasileiro levou a melhor, ganhando por pontos e ficando com o título da Associação Mundial de Boxe. Apesar de ter desistido da aposentadoria para enfrentar Casamayor, Popó garante que se a luta for mesmo realizada será a última de sua carreira. Ele promete que, mesmo que conquiste o título, não subirá mais nos ringues depois disso.