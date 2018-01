Popó treina para combate e contra o rótulo de ´velho´ Acelino Popó Freitas não gostou do rótulo de ?velho? que lhe foi dado pela imprensa norte-americana. ?Vocês [jornalistas] vão ver quem está velho no dia 28?, afirmou o campeão dos leves, de 31 anos, versão Organização Mundial de Boxe, na tarde desta quinta-feira, durante entrevista coletiva por telefone direto de Porto Rico, onde treina para o combate contra Juan Diaz, dono do cinturão da Associação Mundial de Boxe. O combate será no ringue do Foxwoods Casino, em Mashantucket, nos Estados Unidos. ?Oscar De La Hoya, Bernard Hopkins, Shane Mosley são todos grandes lutadores e mais velhos do que eu?, afirmou o pugilista, que vai encarar Diaz, oito anos mais jovem. Popó afirmou que esperou por muito tempo um combate diante de um oponente com as características de Diaz. ?Acho que ele (Diaz) virá para cima de mim, ao contrário da maioria dos adversários, que sempre lutou comigo andando para trás.? Popó, que chegou a anunciar a aposentadoria em outubro, mostra-se motivado. Além de planejar o título da AMB, sonha em poder disputar o cinturão do Conselho Mundial de Boxe. Em 4 de agosto, o brasileiro vai torcer por Erik Morales contra David Diaz. ?Se ele (Morales) vencer, poderemos nos encontrar em outubro ou novembro.? Popó surpreendeu mais uma vez ao descartar a possibilidade de uma revanche com o cubano Joel Casamayor, a quem derrotou, por pontos, em 2002. ?Pra quê??, desdenhou o pugilista baiano, que afirmou no fim do ano passado que apenas um duelo com o lutador de Cuba o faria sair da aposentadoria.