Popó vai subir de categoria em 2004 O boxeador Acelino Popó Freitas desembarcou nesta segunda-feira, em Salvador, vindo de Chicago, onde conquistou sua 33ª vitória consecutiva, ao nocautear o mexicano Juan Carlos Ramirez, com muitos projetos para sua carreira. O campeão mundial dos superpenas, versão Associação Mundial de Boxe (AMB) e Organização Mundial de Boxe (OMB), sonha em fazer uma de suas dua próximas lutas, que serão disputada ainda este ano, no Brasil. Para 2004, Popó poderá trocar o canal Showtime pelo HBO e subir para a categoria dos leves. ?A parte física será uma decisão minha e dos meus treinadores. Quanto ao contrato com o canal de televisão, fica por conta do meu empresário?, afirmou o pugilista, referindo-se a Art Pellullo. O interesse dos jornalistas e empresários norte-americanos de vê-lo diante de campeões como marco Antonio Barrera e Eric Morales não incomoda Popó. ?Eles falam isso na tentativa de aumentar a promoção das lutas, estão no papel deles.? Na verdade, Morales, Barrera, o britânico Nassem Hamed e o norte-americano Floyd Mayweather têm contratos com a HBO, rival da Showtime, que detém so direitos de transmissão dos dois próximos combates de Popó. Para Popó, seria muito mais interessante financeiramente e fisicamente subir de categoria para encarar Mayweather, campeão dos leves do Conselho Mundial de Boxe. ?Na verdade, só vou voltar para a categoria pela qual comecei a lutar?, relembra o lutador baiano, que estava feliz por retornar para o calor baiano, após passar uma semana convivendo com o frio de Chicago. ?Já estou até suando.?