Popó vence argentino por pontos em SP Em seu reencontro com a torcida brasileira, o pugilista Acelino Popó Freitas venceu neste sábado por pontos o argentino David Saucedo, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O brasileiro teve dificuldade de achar a distância ideal para golpear o adversário e recebeu vários contragolpes, o que fez a esposa do baiano, Eliana, deixar o Ginásio do Ibirapuera e ir para os camarins, recusando-se a ver o combate. Saucedo, que chegou a cair no 9º, perdeu por unanimidade na contagem dos três jurados: 100 a 88, 100 a 87 e 100 a 86. Popó não lutava no País desde janeiro de 2001 e escolheu a capital paulista para reiniciar sua caminhada rumo à reconquista do cinturão dos leves, perdido em agosto para o norte-americano Diego Corrales. O pugilista já havia anunciado que após o combate deste sábado iria disputar o título mundial da Federação Internacional de Boxe, em abril, nos Estados Unidos. O adversário deverá ser o norte-americano Julio Diaz. Com a luta deste sábado, o boxeador baiano, de 29 anos, chegou a sua 36ª vitória na carreira, com 31 nocautes e uma única derrota.