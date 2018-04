Popó vence por pontos e unifica títulos O pugilista Acelino Popó Freitas venceu por pontos, na madrugada deste domingo, o cubano Joel Casamayor. Com a vitória, Popó unificou os títulos dos superpenas da Organização Mundial de Boxe (O MB) e da Associação Mundial de Boxe (AMB), que pertencia ao cubano. Popó venceu por 114 a 112 em decisão unânime dos jurados. Foi a primeira vez que o brasileiro lutou mais de cinco assalto em um combate. O cubano caiu no terceiro assalto, mas conseguiu se recuperar. Popó esteve melhor até o sexto assalto, mas Casamayor se recuperou e equilibrou o combate nos últimos quatro assaltos. Aos 26 anos, Popó venceu todas as lutas que disputou e soma agora um retrospecto invejável de 31 lutas, sendo 29 delas por nocaute.