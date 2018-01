Popó viaja para enfrentar "La Hiena" O pugilista Acelino ?Popó? Freitas embarcou nesta quarta-feira para os Estados Unidos, onde vai treinar para seu próximo combate, marcado para 9 de agosto, em Miami. O adversário na briga pelos cinturões superpena da OMB (Organização Mundial de Boxe) e AMB (Associação Mundial de Boxe) é o argentino Jorge ?La Hiena? Barrios. ?Não sei nada do Jorge, não. Quando chegar em Miami vou assistir às últimas cinco lutas dele. Quem tem de estar preocupado é ele?, diz Popó, que está pesando 67 quilos, e precisa chegar aos 59, limite de sua categoria. ?Mas isso eu perco fácil. Estou com 67 quilos me alimentando normalmente, e perco até dois quilos em um treino só?, justifica o brasileiro, que soma 33 vitórias, 30 por nocaute. Será a primeira luta que o brasileiro realiza depois de se separar de Eliana Guimarães, em maio. Era ela quem ajudava o atleta a manter o peso, auxiliando inclusive na dieta. ?Estou tranqüilo, apenas não deu certo. Quem apostou que eu ficaria mal por causa dela errou feio. Estou muito bem, obrigado?, emenda. Após um mês do divórcio, Popó se mudou para Goiânia, onde inaugurou nesta quarta a Escola de Cidadania Popó, para garotos entre 13 e 18 anos. A intenção é que o projeto consiga ajudar até 200 garotos. Quando chegar em Miami, Popó já espera uma grande recepção. ?Sou conhecido entre os americanos. Devo ter uma tarde de autógrafos por lá.? Sobre a bolsa, ele desconversa. ?Não sei quanto vou receber.? Mas Popó ressalta, orgulhoso. ?O Luciano Silva, de 22 anos, será o primeiro pugilista formado por mim que vai estrear como profissional.?