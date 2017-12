Popó viaja segunda para os EUA Se não houver mais nenhuma reviravolta na carreira do campeão mundial dos superpenas, versão da Organização Mundial de Boxe (OMB) Acelino Popó Freitas, o pugilista deve embarcar segunda-feira (06) para os Estados Unidos onde começa uma etapa intensiva de treinamentos para enfrentar o cubano Joel Casamayor, compeão dos superpenas na versão da Associação Mundial de Boxe (AMB). A luta pela unificação do título, adiada várias vezes por causa dos problemas pessoais de Popó, deve ocorrer em novembro. Antes do combate, Popó enfrentará um adversário ainda não definido em setembro, como preparação para a grade luta da sua carreira. O pugilista baiano entrou num ringue pela última vez em janeiro. Depois disso travou combates com empresários e treinadores que o deixou abalado emocionalmente. O treinador Ulisses Pereira integra o "staff" do pugilista que viajará para os Estados Unidos mas lá, Popó também vai ser orientado pelo técnico porto-riquenho Oscar Suarez, que treina outros cinco campeões mundiais.