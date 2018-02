Popó volta ao Brasil para lutar dia 11 Acelino ?Popó? Freitas desembarca na manhã desta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Cumbica, em São Paulo, após dois meses de treinamento em San Antonio, no Texas (Estados Unidos). O pugilista tem luta marcada para o dia 11 de dezembro, no ginásio de Ibirapuera, contra o argentino Fernando David Saucedo. Foi anunciado nesta quarta-feira que o norte-americano Julio Diaz, campeão dos leves pela Federação Internacional de Boxe, também vai lutar na noitada no Ibirapuera. Caso Popó e Diaz vençam, os dois vão se enfrentar em abril, nos Estados Unidos.