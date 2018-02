Popov, 33 anos, anuncia aposentadoria Aos 33 anos, o russo Alexandr Popov, bicampeão olímpico dos 50 e 100m nado livre ? Barcelona/92 e Atlanta/96 ?, decidiu ?pendurar a sunga?, segundo anunciou nesta quinta-feira o jornal francês L?Equipe. O nadador planeja uma despedida oficial na Suíça, onde mora com a família. A decisão teria sido tomada após a Olimpíada de Atenas, onde não chegou às finais nas duas provas que o consagraram na natação. Em Sydney/2000, o holandês Pieter Van Den Hoogenband lhe tirou a chance do tricampeonato. O nadador russo teve de se contentar com a medalha de prata. Antes de sua terceira Olimpíada, na Austrália, um incidente ocorrido em agosto de 1996 ameaçou a carreira do atleta. Ele foi esfaqueado por vendedores de melancia nas ruas de Moscou.