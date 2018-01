Popov anuncia despedida das piscinas Chega ao fim uma das mais longas e vitoriosas carreiras da natação mundial. Aos 33 anos, sentindo-se cansado e desmotivado, o russo Aleksandr Popov decidiu abandonar as piscinas. Foram 13 anos de competições, quatro medalhas de ouro olímpicas e uma de prata, seis títulos mundiais e 13 europeus (em piscina longa e curta). Nunca na história alguém nadou os 50 m livre mais rápido do que ele: os 21s64 de 16 de junho de 2000, em Moscou, continuam na relação dos recordes. "Sinto dores nos ombros e nos cotovelos, em que nunca tive grandes problemas durante a carreira. Desta vez, tenho a impressão que meu corpo diz: pare", afirmou o nadador, especialista em provas rápidas e no estilo livre, ao jornal francês L?Équipe. "Na volta de uma temporada nas Ilhas Fiji no início do ano, pesei os prós e os contras. O último teste foi assistir à Copa do Mundo em Moscou (na semana passada) para ver se a natação me fazia falta. Vi a prova dos 100 m e... nada. A vontade não estava mais lá." O anúncio da aposentadoria veio durante recepção organizada por um de seus patrocinadores na estação de inverno de Saint-Moritz, na Suíça. Depois de 11 anos vivendo na Austrália, Popov disse que voltará a morar em Moscou para ficar mais perto da família. O russo, de 2 metros e 90 kg, reinou entre os velocistas da natação na década de 90. Foi bicampeão olímpico dos 50 m e dos 100 m livre nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, e Atlanta, em 96. Além do recorde mundial dos 50 m, tem também o olímpico: 21s91, de 92. Popov foi contemporâneo e rival do brasileiro Gustavo Borges, que também deu adeus à carreira após os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.