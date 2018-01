Popov e Klim apoiam treinador Os campeões olímpicos de natação Alexander Popov e Michael Klim, declararam hoje seu apoio irrestrito do treinador russo naturalizado australiano, Gennadi Touretski, que está sendo investigado por porte de esteróides - substâncias consideradas dopantes e proibidas pela legislação esportiva. Em nota oficial divulgada hoje, o russo Popov informa que durante os 11 anos que trabalhou com Touretski nunca chegou a duvidar dele. ?Nunca questionei sua ética e credibilidade. Este é um momento muito difícil para Gennadi, mas espero, sinceramente, que um dia ainda possamos voltar a trabalhar juntos?, diz a nota de Popov. O australiano Michael Klim, que conquistou três medalhas nos Jogos de Sydney, no ano passado, assegurou que as acusações contra Gennadi Touretski "não correspondem com personalidade do treinador?. Nadadores treinados por Gennadi Touretski estabeleceram 27 recordes mundiais desde que deixou a Rússia em 92 e foi trabalhar na Austrália. Ele foi detido na manhã desta segunda-feira e imediatamente afastado de seu cargo no prestigiado Instituto Australiano de Esportes. Na quinta-feira o treinador deverá comparecer a um tribunal em Sydney para responder às acusações.