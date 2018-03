Popov ganha ouro nos 100 metros livre O russo Alexander Popov conquistou seu terceiro título mundial nos 100 metros livre, ao vencer nesta quinta-feira a apertada disputa com o holandês Pieter van den Hoogenband e o australiano Ian Thorpe. Com o tempo de 48s42, o nadador de 31 anos ficou com a medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos, em Barcelona, Espanha. Atual campeão olímpico, depois de bater Popov em Sydney/2000, Van den Hoogenband levou o troco dessa vez. Com o tempo de 48s68, o holandês ficou com a medalha de prata. Já o fenômeno australiano Ian Thorpe, numa prova em que não é especialista, conseguiu o bronze nos 100 metros livre.