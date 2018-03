Popov ganha também nos 50 metros livre Alexander Popov se consagrou neste sábado como o nadador mais rápido do Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Barcelona, na Espanha. Depois de ter ficado em primeiro lugar nos 100 metros livre e de ter liderado a Rússia na vitória no revezamento 4x100 metros livre, o russo de 31 anos levou mais uma medalha de ouro. Ganhou a prova dos 50 metros livre, com o tempo de 21s92. A prata ficou com o britânico Mark Foster, que fez o tempo de 22s20, e o bronze foi para o atual campeão olímpico dos 50 metros livre, o holandês Pieter van den Hoogenband (22s29). Feminino - Nos 50 metros borboleta, a medalha de ouro foi para a holandesa Inge De Bruijn, com o tempo de 25s84. E nos 200 metros costas, a britânica Katy Sexton ficou em primeiro lugar, ao fazer 2m08s74.