Popov, Tergat, Mauresmo e Henin concorrem a vaga no COI

O nadador russo Alexander Popov, o atleta queniano Paul Tergat, e as tenistas Amélie Mauresmo (francesa) e Justine Henin (belga) concorrem a quatro vagas reservadas a esportistas na assembléia do Comitê Olímpico Internacional (COI), com vários outros atletas de diferentes modalidades. Durante reunião realizada em Lausanne, na Suíça, o Executivo do COI divulgou a relação dos atletas que concorrerão em agosto às eleições da Vila Olímpica de Pequim. Os quatro mais votados serão automaticamente admitidos como membros do Comitê. Nenhum brasileiro está entre os 31 indicados. Os requisitos para concorrer são ter participado dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 ou participar dos de Pequim 2008, ter mais de 18 anos, não ter sido punido por doping e falar inglês ou francês. Relação completa dos candidatos à Comissão de Atletas do COI é a seguinte: Luciana Aymar (ARG/Hóquei) Claudia Bokel (ALE/Esgrima) Igor Boraska (CRO/Remo) Iztok Cop (ESL/Remo) Khishigbat Erdenet-Od (MGL/Judô) Susana Feitor (POR/Atletismo) Julie Foudy (EUA/Futebol) Grant Hackett (AUS/Natação) Justine Henin (BEL/Tênis) Chris Hoy (GBR/Ciclismo) Chih-Hsiung Huang (TAW/Tae kwon do) Salim Iles (ALG/Natação) Otylia Jedrzejczak (POL/Natação) Barbara Kendall (NZL/Vela) Wilson Kipketer (DIN/Atletismo) Ching Li (HKG/Tênis de mesa) Xiang Liu (CHN/Atletismo) Tereza Marinova (BUL/Atletismo) Amélie Mauresmo (FRA/Tênis) Dae Sung Moon (COR/Tae kwon do) Martina Moravcova (ESQ/Natação) Koji Murofushi (JAP/Atletismo) Alexander Popov (RUS/Natação) Camelia Alina Potec (ROM/Natação) Yumilka Ruiz Luaces (CUB/Vôlei) Arantxa Sánchez Vicario (ESP/Tênis) Ganna Sorokina (UCR/Natação) Nikola Stojic (SER/Remo) Artur Taymazov (USB/Luta) Paul Tergat (QUE/Atletismo) Pedro Yang (GUA/Badminton)