Popov vai parar após os Jogos de 2004 O nadador russo Alexander Popov vai encerrar a carreira após as Olimpíadas de Atenas, no ano que vem. Aos 32 anos, ele afirma que a aposentadoria na Grécia tem um propósito. ?Minha carreira começou em Atenas e ali chegará ao fim?, disse o nadador, que em julho deste ano, já veterano, conquistou duas medalhas de ouro nos 100m livre, no Mundial de Barcelona. Em 91, Popov sagrou-se campeão da Europa nos 100m, justamente na capital grega. Treze anos depois, regressa a Atenas na condição de bicampeão olímpico - Barcelona/92 e Atlanta/96. Ele garante que não ir para Atenas pressionado a conseguir a terceira medalha olímpica da distância. ?Não estabeleci isso como meta. Quero apenas desfrutar destes que serão os meus últimos Jogos Olímpicos?, avisou. Popov vive hoje na Suíça onde mora com a mulher e dois filhos.