Por dois centésimos, Kaio é bronze nos 50 m borboleta O brasileiro Kaio Márcio Almeida conquistou a medalha de bronze nos 50 metros borboleta do Mundial de Natação em piscina curta (25 metros). Foi a prova mais equilibrada da competição até agora: ele marcou 23s07, apenas dois centésimos de segundo atrás do vencedor, o australiano Matt Welsh, que fez o tempo de 23s05. A medalha de prata ficou com o ucraniano Sergiy Breus, que marcou o tempo de 23s06. O tempo de Kaio foi bem inferior ao de seu recorde mundial na prova, de 22s60. Foi a segunda medalha do Brasil no Mundial de Xangai. A outra também foi de Kaio Márcio, que conquistou ouro na prova dos 100 metros borboleta na última quinta-feira. Na noite deste sábado, a partir das 22h30 (horário de Brasília), Kaio Márcio nada as eliminatórias dos 200 metros borboleta. Se ficar entre os oito melhores, disputa a final no domingo pela manhã. Classificado Pelo menos um brasileiro já está garantido numa final deste domingo: a dos 100 metros livre. César Cielo Filho marcou o melhor tempo entre todos os semifinalistas, neste sábado: 47s75. O Brasil tem tradição nessa prova dos 100 metros livre em mundiais de piscina curta: em 1993, em Palma de Mallorca, na Espanha, Fernando Scherer foi ouro, e Gustavo Borges, prata. Borges repetiria o segundo lugar em mais duas ocasiões: no Rio, em 1995, e em Gotemburgo, na Suécia, dois anos depois.