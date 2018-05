Por falhas, Wada descredencia a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem

A Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) anunciou neste domingo, após em reunião do seu conselho de fundadores, que o Brasil não está em conformidade com o Código Mundial Antidoping. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) foi descredenciada pela entidade internacional como consequência.

A Wada não deu mais detalhes sobre o descredenciamento da ABCD em seu informe no Twitter, mas, nos últimos meses, a agência cobrava a implementação de um tribunal único e independente para julgar o doping no País. Atualmente, as ocorrências ainda são julgadas pelos tribunais desportivos de cada esporte. "O Conselho da Wada aprovou o descredenciamento de Azerbaijão, Brasil e Indonésia", afirmou a entidade.

WADA Foundation Board approves declaration of non-compliance for Azerbaijan, Brazil and Indonesia — WADA (@wada_ama)

Secretário nacional da ABCD, o ex-judoca Rogério Sampaio viajou à Glasgow, na Escócia, onde ocorreu a reunião da Wada na última quinta-feira, para tentar evitar o descredenciamento, mas não foi bem sucedido em sua empreitada. A entidade brasileira ainda não se pronunciou sobre a decisão.

Em junho passado, a Wada já havia comunicado que o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD), responsável por processar análises nos Jogos do Rio-2016, estava suspenso provisoriamente por seis meses.