Por superstição, Inter jura que não vai entregar O Inter não tem nada a perder ou a ganhar, mas nem por isso vai facilitar a vida do Palmeiras - e por extensão fazer o rival Grêmio sofrer. Por pura superstição. A história é antiga. Em 1996, o Inter sonhava com a classificação no Brasileiro, mas precisava que o Grêmio, já classificado, vencesse o Goiás, no Olímpico. Mas o time tricolor acabou perdendo por 3 a 1 - o placar eletrônico do estádio até exibiu a frase: "Eles estão fora." Os mais supersticiosos dizem que o Grêmio pagou a conta em 2004, com o rebaixamento.