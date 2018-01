Por um centésimo, Felipe França é 4º nos 100m peito e fica sem medalha no Mundial Felipe França passou longe de defender o título mundial conquistado em Doha, há dois anos. Nesta quarta-feira, no segundo dia de disputas do Mundial de Piscina Curta (25 metros), em Windsor, no Canadá, o nadador brasileiro ficou na quarta colocação na final da prova dos 100 metros peito. Por apenas um centésimo não conquistou ao menos a medalha de bronze.