Por um dia, Londres se transforma em uma cidade alemã

Pubs tradicionais de Londres fantasiados de alemão, tribunas de honra de Wembley praticamente tomadas pela elite política e industrial da Alemanha. Nas arquibancadas, as duas caras de um país. Não faltaram nem mesmo as brigas entre as duas torcidas, exigindo um reforço do policiamento. Ao terminar a partida, as ruas de Londres foram tomadas pelas cores do Bayern de Munique

Ontem, mais de 100 mil alemães invadiram a capital britânica. No entanto, apenas uma parte deles - cerca de 50 mil - entraram no estádio, enquanto milhares de outros passaram horas nas portas de metrôs pedindo ingressos, que chegavam a custar 2 mil euros.

Em Londres, duas Alemanhas se encontraram, cara a cara. De um lado, os torcedores do Bayern, acostumados com a vitória e vindo da região mais rica do país mais rico da Europa. De outro, uma torcida formada essencialmente pela classe trabalhadora, acostumada com o sofrimento de um time que quase desapareceu e vindo da região mais deprimida economicamente do país.

Não faltaram também as brigas. Logo no início da manhã, as duas torcidas se enfrentaram na região do estádio. Também não faltou a presença da chanceler alemã, Angela Merkel, ao lado dos presidentes das maiores empresas alemãs.

A língua de Wembley deixou de ser o inglês. Os organizadores se renderam à maioria alemã e passavam as mensagens na língua dos visitantes. Os pubs também adotaram a língua alemã para convidar os torcedores a entrarem. Na tradicional Oxford Street, não faltaram dezenas de bandeiras da Alemanha, com recados claros: "willkommen" - Bem-vindos.

Ao final da partida milhares de torcedores festejaram a taça. "A viagem não foi perdida. O importante era estar na festa e aqui estamos", disse Hans, um alemão de Munique.

Aos ingleses, que haviam organizado a final esperando um time local para marcar os 150 anos de sua federação de futebol, restou apenas a fina ironia. Para o jornal The Sun, pelo menos um time alemão perdeu em Wembley ontem. Para o Guardian, Londres se transformou em uma "cidade alemã", pelo menos por um dia. / J.C.