Por valorização, Saad e Cepe vão mudar de casa Um dos times femininos de futebol mais tradicionais de São Paulo, o Saad pode mudar de endereço. A equipe representou Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil e foi campeã. Quer permanecer no estado. Tricampeão carioca invicto, o Clube dos Empregados da Petrobrás (Cepe), de Duque de Caxias, quer criar raízes em Juiz de Fora - vestiu a camisa do Benfica no torneio e foi 4º.