Por Wimbledon, Nadal desiste de torneio sueco de tênis Número dois do mundo, o espanhol Rafael Nadal revelou nesta sexta-feira que não participará do Torneio de Tênis de Bastad, na Suécia, devido ao seu envolvimento no Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. O tenista explicou aos organizadores que está esgotado fisicamente e precisa descansar para se recuperar. "É frustrante desistir do torneio, pois é um dos meus preferidos. Por causa de Wimbledon, estou completamente esgotado e não conseguirei recarregar a bateria até a próxima semana, quando começa a competição sueca", explicou Nadal, que ganhou o título de Bastad em 2005. Nadal enfrentará nesta sexta-feira o cipriota Marcos Baghdatis pelas semifinais de Wimbledon. O evento inglês é disputado em quadra de grama, terreno que não é especialidade do espanhol. Já o Torneio de Bastad será realizado no saibro, onde Nadal venceu as últimas 60 partidas disputadas.