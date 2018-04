Porta aberta

Flavio Briatore botou a maior banca estabelecendo um prazo para Alonso tomar uma decisão, mas o prazo venceu na terça-feira e ele não mandou Alonso bater em outra porta, como disse que faria. Briatore é falastrão, mas não é louco. Ainda mais agora que até o presidente da Renault, o brasileiro de nascimento Carlos Ghosn, assume estar negociando com o piloto espanhol. A verdade é que, com a desistência da Toyota, o caminho de Alonso vai se afunilando cada vez mais, restando, neste momento, apenas Renault e Red Bull. A não ser que seja tudo um grande blefe, enquanto ele negocia com a BMW, possibilidade na qual eu ainda acredito, embora oficialmente a equipe alemã esteja fechada com Heidfeld e Kubica para 2008. Como potencial técnico, este seria o melhor caminho para Alonso. E eu não tenho dúvida de que um piloto com a técnica, o conhecimento e o espírito de liderança do espanhol é tudo o que falta para a BMW entrar na briga pelo título, com certeza em 2009, mas com possibilidades até em 2008. Como estrutura, a Renault ainda é maior, mesmo não tendo conseguido criar um grande carro em 2007, quando terminou o campeonato em terceiro com 51 pontos (50 a menos que a BMW). Não fosse a desclassificação da McLaren, a Renault teria ficado em quarto, que foi a posição habitual na temporada, somando um único pódio já na antepenúltima etapa (Japão). São muitas coisas a serem dribladas para que dê certo uma troca de Alonso por Heidfeld. Em primeiro lugar, não ser entendida como uma troca porque McLaren e Alonso já não têm mais nada a ver um com o outro. Heidfeld é um piloto alemão, admirado na BMW, e bastante valorizado por ter sido o quarto colocado no Mundial, o primeiro depois dos pilotos de Ferrari e McLaren. Marcou 61 dos 101 pontos da equipe. Mas, ao mesmo tempo, é um piloto que fez carreira sob as asas da Mercedes-Benz. Mais até do que Michael Schumacher, que foi levado à F1 pela Mercedes, mas logo passou a correr por equipes adversárias e nunca mais se encontrou com a marca. Ao contrário, foi sempre seu maior adversário. Com Heidfeld, a Mercedes esteve junto até a Fórmula-3000, onde ele foi campeão em 1999 defendendo a Mercedes Junior. Em 2000 foi emprestado para a Prost só porque o tetracampeão Alain Prost tinha planos de montar uma equipe satélite da fábrica alemã no ano seguinte, o que acabou não dando certo porque o francês, gênio na pista, se revelou um "barbeiro" na direção de uma equipe. Heidfeld na McLaren seria recebido com satisfação pelos parceiros alemães. E se ainda restar algum bom senso na estrutura da McLaren, poderia ser a peça chave para substituir a experiência que Alonso deu à equipe no desenvolvimento do carro. Não seria um Alonso, mas evitaria que Hamilton se visse sozinho diante de uma obrigação que ele ainda não é capaz de cumprir. Para andar rápido, precisa ter talento. Para lapidar um carro até que ele seja um vencedor, é preciso muito mais. Ninguém gostou da forma como Alonso tentou impor esta verdade a Ron Dennis no meio do campeonato, usando até da chantagem. Eu também não gostei das vigarices que ele andou fazendo. Mas se os meios foram errados, os fins acabaram demonstrando que Alonso estava certo no prognóstico. Com ele, a McLaren seria campeã. Com Hamilton, e - pior ainda - tendo o espanhol como rival, a coisa se complicou.