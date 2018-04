Porta da esperança O início do ano, desde que eu me dou por gente, é marcado por temas recorrentes. Posso apostar que em nenhuma outra época do ano há tanta gente tentando emagrecer, largar o cigarro ou começar a praticar um esporte. É também agora que começamos a comprar as cada vez mais robustas listas de material escolar - aquela mesma lista que tanto nos fascinava quando éramos crianças. Quem nunca pirou com o cheiro dos cadernos novos, das canetinhas hidrocor e das massinhas de modelar que atire a primeira pedra. No mundo do esporte, este também é um momento marcante. Tempo de contratações, quando invariavelmente sonhamos com a chegada do Messias que vai transformar nosso clube no mais glorioso de todos.