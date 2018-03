Portugal atua com força total e vence O técnico Luiz Felipe Scolari escalou o que Portugal tem de melhor no amistoso com a Geórgia, em Viseu. O atacante Cristiano Ronaldo, estrela da equipe, passou em branco. Os gols da vitória por 2 a 0 foram de João Moutinho e Simão Sabrosa. Na última partida antes da Eurocopa, Felipão colocou entre os titulares os brasileiros naturalizados Deco e Pepe.